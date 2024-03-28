IT-решения Казахстана презентовали главам делегаций из стран СНГ

26-27 марта в Астана прошел Региональный форум МСЭ по вопросам развития для региона СНГ.

В рамках Регионального форума МСЭ по вопросам развития для региона СНГ министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел ряд встреч с главами делегаций из стран СНГ. На встрече стороны обсудили вопросы развития и координации телекоммуникаций. Также в рамках форума гостям были презентованы казахстанские IT-решения.

На панельной сессии на тему защиты персональных данных выступил председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов и рассказал о законотворческой деятельности уполномоченного органа по кибербезопасности и защите персональных данных. Более того, он поделился планами Комитета на 2024 год по вопросам кибербезопасности и защиты персональных данных.

В ходе панельной дискуссии спикеры обсудили вызовы, стоящие перед регионом в целом и отдельными странами, а также возможности, связанные с цифровым развитием и трансформацией. Основное внимание было уделено странам региона СНГ и тому, как регион может ускорить достижение Целей ООН в области устойчивого развития с помощью цифровых технологий.