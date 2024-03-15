Представлены ключевые результаты деятельности отрасли онлайн-микрокредитования за 2023 год

«Казахстанская Ассоциация ФинТех» провела бизнес-встречу, в ходе которой рассказала о достигнутых объемах рынка и эволюции нормативно-правовой базы.

Согласно представленным данным, на рынке онлайн-МФО представлено более 60 участников, охватывающих 1,7 млн клиентов. Наибольшее количество заемщиков (30,32%) приходится на возрастную группу от 22 до 30 лет, 24,19% — на группу 31-40 лет и 17,74% — на группу 18-21 год.

Более 70% всех заемщиков проживает в городах и областях вне Астаны и Алматы. При этом лидирует, все же, г. Алматы (18,49%). Далее следуют Кызылординская область с 13,4% заемщиков, Алматинская область (8,2%), г. Астана (7,6%).

Отмечается, что спрос на онлайн-микрокредиты растет вместе со снижением ставки, которая за четыре последних года снижалась пять раз. Если в I квартале 2021 года объем выданных микрокредитов составил менее 500 млрд тг, то в IV квартале 2023 года эта цифра выросла почти до 2 трлн тг.

Эксперты Ассоциации также обсудили текущее положение законопроекта, находящегося на рассмотрении в мажилисе парламента Республики Казахстан. Отмечено, что предложенные в рамках данного проекта поправки могут критически повлиять на возможности функционирования сектора онлайн-микрокредитования в Казахстане. В свете текущего обсуждения законопроекта, направленного на минимизацию рисков при кредитовании и усиление защиты прав заемщиков, были выдвинуты предложения от депутатов мажилиса — принять ряд поправок, которые в комплексе создают запретительные нормы для онлайн микрокредитования и применение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) на все потребительские кредиты. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка выразила поддержку этим инициативам.

«„Казахстанская Ассоциация ФинТех» выражает глубокую обеспокоенность относительно принятия этих поправок и применения новых ограничений процентных ставок, с учетом того, что только в октябре 2023 года было принято очередное ограничение ставок для онлайн микрокредитов. Принимая во внимание, что последнее ограничение ставок было пятым за последние 4 года, и действует одновременно с другими ужесточениями требований к онлайн МФО с целью защиты потребителей, рассматриваемые в настоящее время поправки расходятся с заявленными Президентом принципами Справедливого Казахстана и сбалансированной, прозрачной налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и тарифной политикой. Отдельное внимания следует уделить планируемому распространению годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) на короткие микрокредиты. Такая методика, разработанная специально для банковских кредитных продуктов с графиком погашения, не учитывает специфику краткосрочных микрозаймов сроком до 45 дней с единоразовым платежом, и поэтому и не совместима с бизнес-моделью онлайн-микрокредитования», — заявили в Ассоциации.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена платформа Jetu.kz, деятельность которой направлена на урегулирование долговой нагрузки заемщиков онлайн-микрокредитов. Цифровая платформа будет работать по принципу одного окна. Она не собирает деньги с должников и предоставляет услуги потребителям бесплатно.

«Это социально-ориентированный и цивилизованный способ решить долговые проблемы в досудебном порядке для должников, которым нет необходимости обращаться за платными услугами „помогаек“ или подавать заявление о банкротстве. На платформе уже зарегистрировалось более 50 000 тыс граждан, что подтверждает правильность выбранной бизнес-модели и ее востребованность обществом», — говорят авторы стартапа.