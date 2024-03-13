Казахстанцам открыли доступ к YouTube Premium

Видеоролики теперь можно смотреть без рекламы.

В Казахстане официально запущен сервис YouTube Premium, который дает доступ к видео без рекламы. Кроме того, платная подписка позволяет смотреть видео и слушать музыку в сервисе YouTube Music в фоновом режиме или офлайн. Стоимость индивидуальной подписки для пользователей Android составит 2700 тенге, семейной — 5000 тг., а студенческой — 1580 тг. Интересно, что при активации сервиса с iPhone стоимость индивидуальной подписки составит 3500 тг. На любом из тарифов доступен пробный бесплатный период 1 месяц.

О том, что YouTube готовится открыть Premium-доступ для казахстанцев, стало известно весной прошлого года. Тогда Багдат Мусин, глава МЦРИАП, провел переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом.

«В марте прошлого года, во время своего рабочего визита в Кремниевую долину, я обсудил с вице-президентом по управлению продуктами YouTube Адамом Смитом запуск сервиса в Казахстане. И вот, сегодня я рад поделиться с вами отличной новостью. YouTube Premium теперь в Казахстане, с новыми возможностями для пользователей и контент-создателей. Это событие знаменует собой значительный шаг в развитии цифровой инфраструктуры страны и ее интеграции в глобальную сеть. Хочу добавить, что мы также обсуждаем возможности по развитию цифровой экономики и поддержке местных контент-создателей в Казахстане», — прокомментировал событие глава МЦРИАП.

К слову, с начала прошлого года крупнейший видео-хостинг в мире начал активную борьбу с блокировщиками рекламы, так что теперь пользователям, желающим смотреть видео на YouTube без рекламы, придется приобретать платные подписки YouTube Premium.