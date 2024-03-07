МЦРИАП провело совещание рабочей группы в рамках проекта Цифрового кодекса

Совещание собрало представителей бизнес-сообщества, сотрудников АО «Национальные информационные технологии», а также экспертов в области цифровых технологий.

На площадке Минцифры под председательством вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асета Турысова состоялось совещание рабочей группы в рамках инициативы по разработке нового проекта Цифрового кодекса. На совещании обсуждили основные нормы проекта, касающиеся вопросов электронной цифровой подписи и электронного документооборота, а также предложенные новации в области биометрической идентификации. Особое внимание было уделено нормам проекта, связанным с законодательством о государственных услугах.

Эксперты высказали свои предложения и идеи относительно разработки «Цифрового кодекса», а также поделились опытом в этой области. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем развитии и предложении мер по реализации полного проекта.

Стратегия цифровизации страны, заложенная в послании Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года «Экономический курс справедливого Казахстана», подчеркнула важность разработки комплексного отраслевого документа, в котором будут закреплены ключевые принципы цифровизации.

Следуя этому тренду, страны, такие как Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Таджикистан, уже объявили о своих планах по кодификации законодательства в области цифрового развития.