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475 млн тенге выделили на систему мгновенного оповещения при ЧС в Алматы

До конца мая внедрят систему мгновенного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

6 марта 2024 10:07, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество

Об этом глава мегаполиса Ерболат Досаев доложил премьеру на заседании правительства во вторник. Планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге. В отличие от традиционных SMS, технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций, передает Liter.kz.

Напомним, ранее об этой системе говорил глава Минцифры Багдат Мусин. Такое оповещение работает в развитых странах Европы и Северной Америки. Оно выводит сообщение на экран телефона, поверх всех окон.

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