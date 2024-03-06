475 млн тенге выделили на систему мгновенного оповещения при ЧС в Алматы

До конца мая внедрят систему мгновенного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Об этом глава мегаполиса Ерболат Досаев доложил премьеру на заседании правительства во вторник. Планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast, на которую выделено 475 млн тенге. В отличие от традиционных SMS, технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную и массовую рассылку, время и частоту оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций, передает Liter.kz.

Напомним, ранее об этой системе говорил глава Минцифры Багдат Мусин. Такое оповещение работает в развитых странах Европы и Северной Америки. Оно выводит сообщение на экран телефона, поверх всех окон.