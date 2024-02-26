Облачный провайдер Servercore запустил партнерскую программу в Казахстане

Она была представлена на бизнес-завтраке, организованном в Алматы.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о расширении географии партнерской программы — теперь она доступна в Казахстане. В рамках программы партнеры смогут получать вознаграждение за привлечение новых клиентов — без ограничений по объему выплат. Программа предлагает гибкие условия получения вознаграждения. При тратах нового клиента до 2 500 000 млн тенге в месяц на услуги Servercore партнер будет получать 10% от размера потраченных средств ежемесячно. Если стоимость услуг превысит эту сумму, выплаты увеличатся до 15%. Средства будут выплачиваться на протяжении всего времени, пока приглашенные участники пользуются услугами Servercore. Партнер может привлекать неограниченное количество новых клиентов в программу и получать вознаграждение за каждого.

Программа распространяется на все доступные инфраструктурные и платформенные сервисы компании. Она доступна как юридическим, так и физическим лицам, при этом от партнера не требуется никаких дополнительных действий, кроме приглашения нового клиента — настройкой и сопровождением IТ-инфраструктуры занимаются специалисты Servercore.

Новая программа будет особенно интересна digital-агентствам, разработчикам программного обеспечения и информационных систем, интеграторам, а также другим компаниям и физическим лицам, которые заинтересованы в получении дополнительного дохода. Полученные средства можно использовать как для оплаты услуг Servercore, так и вывести на личный счет.

«В Казахстане продолжается активный процесс цифровизации различных отраслей. Одним из ярких трендов становится интерес компаний к облачным сервисам и делегированию непрофильных задач, связанных с IT-инфраструктурой, специализированным провайдерам. Так, в 2023 году расходы на облачные сервисы стали самой быстрорастущей категорией IТ-расходов в Казахстане, составив, по данным IDC, 8,2% среди трат на IT в целом. Облака обладают множеством преимуществ, в том числе, позволяют быстро масштабировать IT-инфраструктуру и уменьшить сроки вывода цифровых сервисов на рынок. На фоне этого мы ожидаем, что интерес бизнеса к облачным решениям в Казахстане продолжит расти. Учитывая рост облачного рынка, программа Servercore может стать для наших партнеров источником стабильного дохода», — отметил Сергей Бобко, менеджер по развитию бизнеса Servercore в Казахстане.

Подробнее узнать об условиях партнерской программы Servercore и зарегистрироваться можно по ссылке.