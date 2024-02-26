Единый часовой пояс в Казахстане: МЦРИАП уведомило сотовых операторов о своевременной смене часов

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

В целях реализации этого мероприятия МЦРИАП приняты следующие меры:

— О переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс официально извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG. Также их уведомили о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов (time zone database) для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо установить обновления, выпущенные международными операционными системами, включая Android и IOS.

— Согласно поручению Министра цифрового развития, операторами связи проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем, принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через каналы обслуживания, включая рассылку коротких текстовых сообщений, подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Для получения более подробной информации можно обратиться к операторам связи.