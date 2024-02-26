Казахстан имеет все возможности стать лидером по ветровой энергетике - Минэнерго

Ветровая генерация может быть максимально стабильной и равномерно распределенной по всей территории страны.

Казахстан имеет возможности занять лидирующие позиции в мире по развитию ветровой генерации в ближайшее время, отмечает министерство энергетики страны, передает Sputnik.

«Обширные территории страны обладают высоким потенциалом развития ветровой, солнечной и гидроэнергетики, внедрения современных технологий и устойчивого развития. В ближайшие время республика имеет все возможности занять лидирующие позиции в мире по развитию ветровой генерации», — сказал министр Алмасадам Саткалиев на заседании в сенате.

На нем обсуждали развитие альтернативных источников энергии и зеленых технологий в Казахстане в рамках реализации Целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба Минэнерго. Ветровая генерация, по оценке министра, может быть максимально стабильной, равномерно распределенной по всей территории страны, минимально воздействовать на рост тарифов у конечных потребителей. В Казахстане планируют использовать ВИЭ для централизованного теплоснабжения

Алмасадам Саткалиев рассказал о поправках, позволяющих внедрять ВИЭ в систему теплоснабжения: «В рамках проекта закона „О теплоэнергетике“ предполагаются нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), а также введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива».

Климат в Казахстане благоприятен для строительства ветряных электростанций из-за наличия ветровых коридоров со скоростью ветра более 5 м/с, что необходимо для работы ветряных турбин. По экспертным оценкам, потенциал ветроэнергетики в Казахстане составляет не менее 920 млрд кВтч в год. Самым высоким потенциалом ветровой энергии обладают Каспийский регион, южный регион, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота, расположенные на юго-востоке страны.

Что касается солнечной энергии, то в южных регионах Казахстана потенциал составляет около 2 200 — 3 000 солнечных часов в год, что позволит быть конкурентноспособными с самыми солнечными странами в мире. Наиболее предпочтительные районы размещения солнечной генерации — Приаралье и южные области Казахстана.