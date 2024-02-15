Почему казахстанцы не могут получить SMS от Google, объяснили в Минцифры

В ведомстве назвали несколько вероятных причин, отметив, однако, что проблему не выявили.

14 февраля в социальных сетях стали появляться жалобы на то, что пользователи из Казахстана не могут пройти регистрацию и подтверждение входа в Gmail и YouTube. При вводе номера телефона сервисы выдают шибки. Например, сообщение, что код страны не поддерживается, передает Liter.kz.

В Минцифры сообщили, что проверили SMS-верификацию от сервисов Google, Amazon, Ebay и Meta, и заверили, что проблем не обнаружили.

Однако в ведомстве назвали несколько причин того, почему пользователи сталкиваются с проблемой:

— шлюзы для SMS-рассылок не работают из-за технического обслуживания, проблем или перезагрузок серверов;

— превышен количественный лимит на отправку SMS;

— превышен лимит на количество аккаунтов, привязанных к одному номеру.

«Не редки случаи, когда пользователи не могли пройти SMS-верификацию, однако повторная попытка через некоторое время приводила к успешной верификации», — заключили в министерстве.