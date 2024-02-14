В Казахстане запустят цифровую карту предприятий

Проект стартует в июле.

На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что в рамках Концепции безопасного труда до 2030 года предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи — Цифровая карта предприятий. Глава МТСЗН отметила, что создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач правительства и МТСЗН. На сегодняшний день в этом направлении существуют проблемы, такие как скрытый травматизм, подразумевающий сокрытие происшествий, большой процент работников, задействованных во вредных условиях труда и т. д., передает Zakon.kz.

«Для решения имеющихся проблем мы предусматриваем модернизацию национальной системы управления охраной труда, которая будет осуществляться в рамках утвержденной Концепции безопасного труда до 2030 года. Она предусматривает улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет применения новых подходов в финансировании мер по охране труда, активизации участия работников в системе обязательного страхования от несчастных случаев, повышения качества обучения и проверки знаний по охране труда посредством внедрения независимой оценки знаний, усиления роли общественного контроля», — проинформировала Светлана Жакупова.

Также в рамках концепции предусмотрено создание аналога Цифровой карты семьи — Цифровая карта предприятий, которая позволит обеспечить эффективный государственный мониторинг и контроль охраны труда, оперативно и точечно подходить к каждому проблемному вопросу.

«Применять Цифровую карту предприятий мы начнем с 1 июля 2024 года. Она позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда», — поделилась Светлана Жакупова.

Кроме того, глава ведомства отметила, что все сведения по предприятиям будут направляться в информсистемы МТСЗН в автоматическом режиме. Будет внедрен механизм оценки профрисков рабочих мест и интегральная оценка самого предприятия.

«Цифровизация процесса оценки условий труда будет предусматривать выставление требований для специализированных организаций: они должны будут работать на цифровом оборудовании, позволяющем в онлайн-режиме передавать показания о наличии либо отсутствии вредных производственных факторов непосредственно в информсистемы министерства», — сообщила Светлана Жакупова.

Глава МТСЗН также проинформировала, что на базе Республиканского научного института по охране труда будет реализована онлайн-платформа по обучению и проверке знаний для специалистов по безопасности и охране труда на предприятиях и государственных инспекторов труда.