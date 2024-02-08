KTZ Express внедряет новые цифровые сервисы

На завершающей стадии находится предпроектная работа по проекту «Единое цифровое окно».

В его рамках предусмотрена интеграция каналов продаж для обеспечения бесшовной и непрерывной коммуникации между клиентами и всеми дочерними организациями АО «НК «ҚТЖ».

На протяжении нескольких лет KTZ Express внедряет цифровые решения, направленные на повышение эффективности и оптимизацию бизнес-процессов с акцентом на улучшение качества сервиса и повышение уровня удовлетворенности клиентов. В компании внедрена и успешно функционирует IT-экосистема, предусматривающая интеграцию между собой всех процессов перевозки. Это, в свою очередь, создает прозрачный процесс автоматизации клиентского сервиса. В частности, для упрощения процедур взаимодействия с клиентами через личный кабинет обеспечена возможность заключения договоров посредством ЭЦП, а также разработаны и внедрены WhatsApp и Telegram bot. Также в стремлении к устойчивому развитию, осознавая важность принципов ESG, в компании разработали и разместили на корпоративном сайте «Калькулятор СО2». Он позволяет рассчитать количество выбросов СО2 в рамках перевозок в зависимости от маршрута.

На недавно состоявшемся в г. Алматы Международном цифровом форуме KTZ Express предоставило возможность специалистам из разных стран ознакомиться с актуальными вопросами развития цифровых решений в транспортной отрасли. Повышенный интерес вызвало заседание, посвященное цифровой трансформации и созданию интегрированной информационной системы ЕАЭС в части межстрановых и транзитных перевозок.