YouTube передал около 40% реферального трафика на Facebook и Instagram

В 2023 году платформу для обмена видео посещало около 113 миллиардов человек в месяц.

Будучи второй по величине социальной сетью в мире и вторым по посещаемости веб-сайтом после Google, YouTube всегда занимал львиную долю мирового веб-трафика. Но благодаря своей огромной пользовательской базе, насчитывающей более 2,7 миллиардов человек, популярная платформа для обмена видео также привлекает значительную часть реферального трафика на другие платформы социальных сетей. По данным OnlyAccounts.io, в прошлом году YouTube привлек 43% реферального трафика в Facebook и 38% — в Instagram

Статистика использования YouTube впечатляет. В прошлом году платформу для обмена видео посещали около 113 миллиардов человек в месяц, а 52% всех интернет-пользователей заходили туда хотя бы раз в месяц. YouTube также значительно увеличил среднее время использования его приложения. Согласно отчету The Digital Global Review Report, в прошлом году пользователи Android во всем мире тратили в среднем 27 часов 26 минут на просмотр YouTube каждый месяц, что на четыре часа больше, чем в 2022 году.

Неудивительно, что YouTube также является крупнейшим источником трафика в социальных сетях. Данные Statista и LikeWeb показывают, что платформа для обмена видео генерирует почти 43% реферального трафика на Facebook — намного больше, чем любой другой веб-сайт. Вторым и третьим по величине драйверами трафика в социальных сетях Facebook были Messenger.com и web.whatsapp.com, на долю которых приходилось более 12% трафика. Далее следуют Instagram и Twitter с долями 11% и 7% соответственно.

Статистика показывает, что YouTube также является крупнейшим источником трафика для Instagram. В прошлом году 38% реферального трафика в Instagram поступило с платформы обмена видео, или на 11% больше, чем из Twitter как второго по величине драйвера трафика. Далее следуют Facebook, WhatsApp и LinkedIn с долями 17%, 4,5% и 1,43% соответственно.

YouTube также является драйвером трафика номер один для других крупных игроков онлайн-пространства. Так, YouTube привлек в Google огромный реферальный трафик (64%), почти в десять раз больше, чем любой другой веб-сайт. Для сравнения, доля реферального трафика WhatsApp, Facebook и Twitter в Google составила 7%. А LinkedIn получил почти 38% трафика с YouTube, в то время как Twitter был вторым по величине источником трафика из социальных сетей на профессиональной сетевой платформе с долей 16%. На платформу обмена видео также приходилось более половины реферального трафика Reddit.com. Вторым по величине драйвером трафика Reddit в социальных сетях был Twitter, на который приходилось более 20% трафика.