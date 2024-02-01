Единая база учета очередности в детские сады пилотируется в двух регионах

Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя из запросов семьи.

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Проект реализуется в пилотном режиме в двух регионах страны, сообщает Министерство просвещения РК. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение.

Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через карту, которая доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте, может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям.

Для удобства жителей проработано несколько способов подачи заявления: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы местных исполнительных органов.

Кроме того, исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса. Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя. Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей.

На сегодня проект реализуется в городах Шахтинск и Петропавловск. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране.