Студенты создали приложения для борьбы с кибербуллингом

Разработчики уверены, что представленные приложения будут полезны родителям.

В Восточном Казахстане в рамках расширенного совещания по вопросам борьбы с подростковым суицидом студенты вузов и колледжей представили авторские приложения Nortrom и «Сетевой хранитель», направленные на профилактику кибербуллинга, защиту от нежелательного контента, интернет-безопасность несовершеннолетних, передает Altaynews.kz.

Студенты Казахстанско-Американского свободного университета презентовали программу Nortrom. Приложение анализирует интернет-пространство для выявления подозрительного и агрессивного контента. Для этого программа использует нейросети. Еще одно приложение под названием «Сетевой хранитель» разработали студенты Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. Программа анализирует и контролирует все приложения локально, предотвращая кибербуллинг и обеспечивая информационную безопасность в виртуальном пространстве.

«Приложение необходимо взять на вооружение, рассмотреть законодательные основы. Учителя не могут скачать каждому ребенку это приложение на телефон. Также важно обратить внимание на то, что ребенок может и удалить самостоятельно приложение. Все это нужно продумать и не оставлять разработку без внимания», — подчеркнул аким ВКО Ермек Кошербаев.