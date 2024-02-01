В ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей

Мажилис одобрил принятие ряда поправок в договор о Евразийском экономическом союзе.

Мажилис ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС, которые в том числе защищают права потребителей. Поправки предусматривают, например, пункт, по которому страны-участники смогут вводить экстренные меры при обнаружении фитосанитарных угроз, передает Sputnik.

«Документ позволит вводить экстренные фитосанитарные меры в отношении новых вредных организмов. Это даст возможность оперативно предпринимать меры по снижению соответствующих угроз», — сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

В соответствии с поправками казахстанские предприниматели также смогут участвовать в электронных закупках государств-членов ЕАЭС, продолжил глава МТИ.

«Предусмотрено взаимное признание национальных электронных цифровых подписей. Документ предусматривает механизмы защиты отечественных производителей и учитывает интересы национальных государств», — пояснил министр.

После ратификации поправок выдача разрешительных документов при ввозе и вывозе товаров будет переведена в электронный формат, добавил он. А еще в рамках протокола Евразийский межправительственный совет наделяется правом утверждать программу совместных действий государств-членов ЕАЭС.

«Компания, занимающаяся электронной торговлей в рамках ЕАЭС, будет осуществлять свою деятельность с учетом национального законодательства страны своих покупателей», — добавил Шаккалиев.

Всего в договор вносятся 32 поправки. Изменения касаются технического регулирования, санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования, конкуренции, государственных закупок.