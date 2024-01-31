Цифровую маркировку ювелирных изделий введут в Казахстане

Нововведение будет действовать с 1 июля 2024 года.

Главная цель системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров — сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. По словам президента объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Лиги ювелиров Кайсара Жумагалиева, теневой рынок ювелирных украшений в Казахстане достигает 99%. По данным Лиги ювелиров Казахстана, в стране работают поддельные цеха, чье оборудование позволяет ставить поддельное клеймо, информирующее о турецком, итальянском или российском происхождении товара. Честные предприятия вынуждены останавливать производство, оказавшись не в силах соперничать с теневым рынком, передает Kazpravda.kz.

С 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории страны, с обязательным выводом из оборота маркированных изделий при розничной и оптовой реализации.

Введение обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Казахстана будет единовременным, а не поэтапным, как это было с маркировкой лекарственных препаратов.

«Сегодня, когда рынок ювелирных изделий полон контрабанды и контрафакта, цифровая маркировка становится важным инструментом для обеспечения прозрачности и честности в нашем бизнесе. Цифровая маркировка не только позволяет улучшить прослеживаемость продукции на всех этапах цепочки поставок и дает потребителям уверенность в подлинности приобретаемых изделий, но и способствует устойчивому развитию нашей отрасли, предотвращая мошенничество в отношении покупателей. Это будет способствовать укреплению доверия потребителей к нашей отрасли в целом. Только совместными с государством усилиями мы сможем обеспечить чистоту и прозрачность нашего рынка, создавая благоприятные условия для развития бизнеса и доверия со стороны потребителей. Это возможно только при одновременном усилении ответственности, вплоть до уголовной в отношении недобросовестных предпринимателей. Эти два условия позволят защитить потребителей от обмана», — отметил председатель Лиги ювелиров Казахстана Кайсар Жумагалиев.

По словам представителей Минпромышленности, на сегодня разрешается продажа остатков немаркированных ювелирных изделий и штрафов за их продажу пока нет. Однако, комитет технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции планирует внести изменения в кодекс об административных правонарушениях: предпринимателей будут штрафовать за отсутствие маркировки. Поправки коснутся субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

В течение года представители Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров проведут обучающие семинары по маркировке ювелирных изделий в Астане, Алматы и в Шымкенте.

Напомним, в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы: табачная продукция с 2020 года, маркировка обувных товаров с ноября 2021 года и маркировка 90 позиций лекарственных препаратов с ноября 2022 года, которая с 1 июля 2024 года будет распространяться на 100% лекарственных средств.