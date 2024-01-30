Пилотный проект по телемедицине для сельских жителей запустили в СКО

В областной взрослой и детской больницах и медучреждениях отдаленных районов установили 16 телемедицинских комплексов «Лимстар».

В Северо-Казахстанской области реализован пилотный проект по телемедицине. Особенность технологии — в том, что врачи будут дистанционно консультировать и проводить обследование пациентов с использованием подключенных медицинских датчиков. Это такие направления как кардиология, гинекология, УЗИ, ЛОР, дерматология и офтальмология, передает Kazpravda.kz.

Предполагается, что благодаря этому сократится время на принятие решений, без необходимости выезда сельчан в областной центр, а прием узких специалистов станет еще доступнее.