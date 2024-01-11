Минцифры поддержало программу от InDrive для обучения школьников

В шести региональных хабах Казахстана успешно прошли первые отборочные туры республиканской программы BeginIT.

На программу лидерства BeginIT поступило 810 заявок из различных регионов, и из них отобрано 443 участника для участия в офлайн-формате. В 2023 году отборочные туры проходили в шести регионах Казахстана: Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях.

Инициатива, поддерживаемая МЦРИАП РК и Astana Hub, нацелена на выявление талантливых детей, обучение их навыкам новых технологий и стимулирование интереса к социальному предпринимательству. Программа BeginIT включает четыре этапа и завершится фестивалем в июне 2024 года. Двадцать финалистов будут рекомендованы в качестве абитуриентов для поступления в инновационный университет inVision U by inDrive, который сейчас активно формируется в Алматы. Участникам гарантировано полное покрытие затрат на обучение.

Программа BeginIT предоставляет уникальную возможность школьникам бесплатно пройти обучение по лидерству и проектной работе. Они получат не только теоретические знания, но и практические навыки создания исследований и социальных проектов.