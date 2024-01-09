Сколько базовых станций установили в районе «Хан Шатыр»?

Об этом рассказали в Минцифры.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин вместе с представителями акимата, РГП «ГРС» и операторами связи ознакомился с результатами проделанной работы по улучшению качества связи и интернета в столице.

В прошлом году МЦРИАП совместно с акиматом г. Астаны определило 67 жилых комплексов, где наблюдалось отсутствие связи или низкая скорость интернета. На сегодняшний день достигнута договоренность с жителями 62-х ЖК, а в остальных пяти домах все еще проживают те самые радиофобы. К примеру, в районе ЖК Манхэттен скорость мобильного интернета по каждому оператору выросла в среднем в 8-10 раз (Beeline — 28,7 Мбит/с, Kcell — 24,2 Мбит/с, Tele2 — 32,8 Мбит/с), по сравнению с результатами майского выезда (Beeline — 1,7 Мбит/с, Kcell — 1,2 Мбит/с, Tele2 — 5,4 Мбит/с).

На текущий момент в районе ТРЦ «Хан Шатыр» уже установлены базовые станции по 11 локациям (ЖК Самрук Towers, ЖК Семь палат, Анет баба 13/3, ЖК Онер-2, ЖК Онер, Е-128 7 стр., ЖК «Акку», Мухамедханова 20, Мухамедханова 19А, ЖК Smart city, ЖК Greenline Qurmangazy).

«Здесь вопрос решен только на 50%. Успокаиваться еще рано, поэтому надо быстрее решить этот вопрос. Жители платят за услугу не государству, а именно вам, операторам. В будущем чтобы таких проблем не было, строительным компаниям при согласовании архитектурных работ надо сразу определять зоны для установки базовых станций. Мы этот вопрос уже обсуждали, поэтому эту работу надо усилить», — отметил Багдат Мусин.

Также в адрес министерства от жителей столицы поступают жалобы по качеству связи и интернета по пр. Туран (ЖК Sezim Qala, ЖК Ак Дидар). В этом районе была возможность возвести антенно-мачтовое сооружение, и до конца февраля 2024 года планируется завершить электромонтажные работы. После этого операторами связи будет произведен монтаж оборудования, что должно сказаться на улучшении качества связи в этом районе. Управление цифровизации столицы оказывает содействие в процессе завершения электромонтажных работ.

«Совместно с акиматом в рамках Дорожной карты мы уже установили 20 антенно-мачтовых сооружений, что поспособствует улучшению качества интернета и связи по городу Астана», — отметил министр.

Также министр посетил одну из быстро застраивающихся частей города (пересечение пр. Туран — пр. Улы дала), где завершено строительство АМС (запуск до конца февраля 2024 года). С учетом предыдущих недочетов, возникших при планировании сетей связи, и последовавших проблем с качеством связи на левом берегу столицы планируется, что подобные мачтовые сооружения будут строиться заранее, с учетом развития города и ростом потребления интернет-трафика.