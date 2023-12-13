В Казахстане динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Сделать это, по мнению президента, Казахстан «может и должен», передает Sputnik.

«Наша страна должна закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий. Казахстан может и должен стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний. Все это лишь небольшая часть задач и конкретных результатов нашей работы. Мы обязаны наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям. Проблем в различных сферах накопилось немало. И они закономерно волнуют граждан», — сказал Токаев.

Он отметил, что в Казахстане динамично развивается IT-сектор, который с каждым годом расширяет свою долю в экономиках передовых государств.

«В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до одного миллиарда долларов к 2026 году», — сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения ежегодной премией Президента в области качества «Алтын Сапа» успешным предпринимателям. В рамках каждой номинации присуждаются три премии, разделенные на категории субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства. Ежегодно определяется 14 лауреатов премии. Они получают дипломы, эмблему конкурса и денежное вознаграждение в размере 450 МРП в качестве стимула для участия в следующем этапе — в конкурсе СНГ в области качества продукции и услуг. В текущем году на премию «Алтын Сапа» подали заявки 221 компания.