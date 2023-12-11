В Казахстане оцифруют недвижимость

Минцифры внедрило Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), собрав на одной платформе все нужные сведения.

Данные правового кадастра и земельного кадастра теперь соединены в единую базу. В результате вместо госакта и техпаспорта выдается один документ — Кадастровый паспорт недвижимости. Об этом на брифинге на тему «Цифровая трансформация земельных отношений» сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов. По его словам, новшество исключает риски оформления акта на землю без прав и коллизии, когда земля и строение на ней принадлежат разным людям, передает Sputnik.

«Разрозненность баз данных и сведений затягивала простых граждан в долгие судебные тяжбы. Раньше для получения земельного участка сначала нужно было узнать, где есть свободная земля. Для этого вы идете в управление земельных отношений. Даже после получения этой информации оставался вопрос о том, какие виды строительства допустимы на выбранном месте», — добавил он.

А эту информацию, по словам Турысова, можно было получить в архитектурном управлении. При этом данные содержались в бумажном генеральном плане. Весь процесс включал 11 обращений в государственные органы и 38 этапов. Новые подходы перевели процесс предоставления земельных участков, от заявления до регистрации, в электронный формат. Организована возможность онлайн-выбора свободных земельных участков. Кроме того, исключена земельная комиссия и необходимость разработки землеустроительного проекта.

«Новый открытый ресурс представляет собой мощный инструмент для общественного контроля за процессом выделения земельных участков. Все данные о генеральных планах, планах детальных планировок, инженерных сетях и других аспектах будут доступны широкой публике», — говорит Асет Турысов.

Акиматы сегодня внедряют электронные градостроительные регламенты. 75% требует доработки, а 13% — полной корректировки.

«Ситуация по градостроительным документам в регионах разная. В ряде регионов есть генпланы, которые были разработаны еще в 90-х и 2000-х годах, когда картина с геоинформационными технологиями была другая. Их перевод в цифровой формат — достаточно долгий и ресурсозатратный процесс. На текущий момент нет ни одного региона, чей генплан 100% оцифрован. Завершается корректировка генплана Астаны, по Атырауской области. Во многих регионах необходима корректировка документов градостроительства: Туркестанская, Кызылординская, Костанайская области», — пояснила замгендиректора республиканского центра государственного градостроительного планирования и кадастра Карлыгаш Молдагалиева.

Цель инициативы — обеспечить открытый доступ к информации о земельных ресурсах, ранее недоступной для общественности, и устранить сомнения в основе принимаемых решений.

Кадастр был запущен 1 июля 2023 года. С момента запуска до 28 ноября оказано более миллиона услуг, в том числе выдано 238 тысяч кадастровых паспортов.