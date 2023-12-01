В Казахстане запретят сбор копий удостоверений личности

Депутаты сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении закон по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов.

Одна из поправок — запрет на сбор копий удостоверений личности. Документ устанавливает запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств и в других случаях, предусмотренных законодательством, передает Zakon.kz.

«Вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны. Предусматривается введение новых механизмов по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности. Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу. В целях защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал электронного правительства», — говорится в заключении сената парламента.

Выступая по поправкам в первом чтении, сенатор Андрей Лукин отметил, что инциденты, связанные с угрозами информационной безопасности, в последние годы фигурируют в стране все чаще.