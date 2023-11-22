Цифровой тенге против коррупции: в Нацбанке рассказали о преимуществах проекта

Доля безналичных платежей в Казахстане приближается к 85%, демонстрируя почти 16-кратный рост за последние пять лет.

Бюджетные средства в цифровых тенге можно будет маркировать для целевого использования, а после расходования по назначению эта маркировка будет исчезать. Более подробно о возможностях и преимуществах цифрового тенге рассказали в Национальном банке Казахстана, передает Sputnik.

«Предстоит много методологической работы, чтобы наиболее эффективно использовать этот инструмент. Цифровой тенге — это не панацея от коррупции, это инструмент, который поможет достичь цели — искоренить ее», — уточнил глава платежной корпорации Нацбанка Бинур Жаленов.

По его словам, маркировка позволит обеспечить контроль бюджетного расходования со стороны общественности и государственных органов и гарантировать конституционные права граждан: «Государство не сможет отслеживать немаркированные цифровые тенге и личные средства граждан. Маркировке подлежат только средства бюджетных организаций».

Цифровой тенге будет дополнением к наличным и безналичным расчетам. Кроме того, им можно будет расплачиваться как без доступа к интернету, так и онлайн. В будущем казахстанцы смогут самостоятельно выбирать, какую форму тенге использовать — наличную, безналичную или цифровую.

Бинур Жаленов подчеркнул, что цифровой тенге принципиально отличается от криптовалют или стейблкоинов, так как имеет единого эмитента в лице Национального банка. Цифровой тенге внедряется в три этапа до конца 2025 года. В этом году цифровой тенге запущен в розничный оборот, а в 2024 году Нацбанк планирует масштабирование проекта вместе с банками-партнерами с фокусом на оффлайн-платежи и инновационные сервисы. В 2025 году Нацбанк предполагает подключение всех участников рынка и использование цифровых тенге в трансграничных расчетах.