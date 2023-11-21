Интернет-мошенники обманули шымкентцев на 720 млн тенге

Всего с начала года на территории города зарегистрировано 786 фактов интернет-мошенничества.

С начала 2023 года интернет-мошенники нанесли шымкентцам ущерб на 720 миллионов тенге. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Шымкент Арман Бейсенбаев, передает Sputnik.

«С начала года на территории города зарегистрировано 786 фактов интернет-мошенничества. Общий ущерб, нанесенный местным жителям, составил 720 млн тенге. С гражданами на постоянной основе проводится разъяснительная работа по противодействию интернет-мошенничеству», — рассказал он.

Со слов полицейского, интернет-мошенники широко используют следующие методы для реализации своих корыстных целей:

— звонят жертвам, представляясь банковским работником или сотрудником правоохранительных органов, впоследствии чего оформляют на их имя кредиты или присваивают их денежные средства со счета;

— некоторые от имени знаменитостей приглашают инвестировать в крупные предприятия;

— еще один способ, который чаще всего используют мошенники — обналичка. Обещая обналичить оформленный товарный кредит, аферисты оставляют потерпевших без товара и без денег.

В настоящее время широко распространены способы обмана через такие интернет-платформы, как OLX, «Крыша», «Колеса». Размещая объявления о продаже или аренде по низкой цене, злоумышленники убеждают потенциальных клиентов сделать предоплату за несуществующий товар, жилье или транспорт.

Чтобы не стать жертвами интернет-мошенников, в полиции рекомендуют всегда договариваться об оплате после получения товара, убедиться в его наличии, никогда не отправлять свои персональные данные, номера и коды банковских карт незнакомым лицам.