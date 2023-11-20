Когда в казахстанских школах будет хороший интернет?

В Минцифре рассказали о проекте «Доступный интернет».

В октябре текущего года в 10 казахстанских школах был запущен пилот проекта «Доступный интернет». В будущем планируется обеспечить высокоскоростным доступом к Сети на уровне не менее 100 Мбит/с 2000 школ. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления мониторинга и развития беспроводных связей МЦРИАП Олжас Кабенов, передает Sputnik.

По словам Кабенова, акиматы совместно с Минпросвещения проанализировали соответствие интернета рекомендациям Международного союза электросвязи по минимальной скорости, которая должна быть в школах: «Если учеников до четырехсот в школе, то минимальная скорость интернета должна быть 20 Мбит/с. Но желательно, чтобы скорость во всех школах была от 100 Мбит/с и выше. Минцифры определило порог в 100 Мбит/с. Определены школы, которые не соответствуют этому требованию — их 2000».

Низкая скорость интернета в школах может быть обусловлена тем, что их руководители подписали договоры, не рассчитав объем потребления.

«Спутниковое соединение — дорогое. Поэтому, видимо, изначально закупили маленький объем, который быстро закончился. Пока в 10 казахстанских школах был запущен пилот национального проекта „Доступный интернет“. Его подключили в октябре. Это даст возможность проверить законодательные требования и выявить технические проблемы. До конца декабря пилотный проект будет работать бесплатно», — поясняет спикер.

Национальный проект охватывает период c 2024 года до 2027 год, и на его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге. Большая часть этой суммы (свыше 1,3 трлн тенге) представляет собой внебюджетные средства.

«Операторы будут устанавливать за счет собственных средств. Также при строительстве центров обработки данных будут привлечены частные инвесторы. По ГЧП-проекту доведения оптики до сел средства операторов будут возвращены через тариф. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3000 сел», — сказал Олжас Кабенов.

Согласно статистике административно-территориальных объектов, по состоянию на 1 января 2023 года в Казахстане насчитывается 6406 населенных пунктов, из которых 6290 имеют статус села. Из них 116 городов и 4858 сел обеспечены широкополосным доступом к интернету по мобильным технологиям 3G (2813 села) и 4G (2045 сел).