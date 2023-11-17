Модель цифрового университета разрабатывают в Миннауки РК

Президент принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о принятии Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что министерством разрабатывается модель цифрового университета. Кроме того, что 21 вуз входит в рейтинг QS, 4 вуза — в Times Higher Education. До конца года будут функционировать филиалы восьми ведущих зарубежных университетов. Также приступил к работе Нацсовет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в два раза, достигнув 252 тыс. тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Общий бюджет науки на 2023–2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге, передает Liter.kz.

В свою очередь глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.