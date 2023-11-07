Ученики сельских опорных школ заняли призовые места на международном фестивале Roboland

Более 900 участников из 6 стран соревновались в 16 дисциплинах.

В Караганде завершился VIII международный фестиваль робототехники Roboland. Фестиваль организован управлением образования Карагандинской области, Фондом устойчивого развития образования и ассоциацией Kazdidac, при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.

В этом году значительно выросла география фестиваля. Помимо команд со всех регионов Казахстана в Караганду также приехали участники из Португалии, Узбекистана, Грузии, Кыргызстана и других стран. Кроме того, более 30 команд представляли сельские опорные школы, которые принимают участие в проектах Фонда устойчивого развития образования.

«Наши проекты направлены на повышение уровня образования в сельской местности и сокращение разрыва между качеством образования в городе и селе. Сейчас мы с партнерами создаем сеть опорных школ, в которую уже входит более 86 школ по всему Казахстану. В каждой из наших школ активно работают кабинеты робототехники, сегодня здесь более 30 команд представляют сельские опорные школы. Мы постарались создать все условия, чтобы они участвовали и показали высокие результаты», — рассказал директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

Ученики сельских школ участвовали во всех дисциплинах фестиваля и возрастных категориях, где заняли высокие места по ряду категорий. Так, команда учеников 8-9 классов из села Бейнеу заняла призовое третье место по дисциплине «Кегельринг-квадро», в которой сконструированные участниками роботы должны были вытолкнуть кегли за ограниченную линию.

«В апреле мы начали новое направление в школе — робототехнику. Ознакомившись с условиями участия, сразу приступили к подготовке. Мы впервые участвуем в подобного рода соревнованиях и, считаю, что показали очень высокий уровень знаний и навыков», — говорит преподаватель информатики школы Куйкен Елдар Таңхаев.

Еще один призер соревнований — Жалғасбай Ерсултан из села Бестамак, Алгинского района. Он представил свою работу — робот-инкубатор. Идея появилась еще в мае. «Мы участвовали в категории „Творчество“, в возрастной категории 6-9 лет. Ерсултан учится в третьем классе. Еще весной он пришел ко мне на кружок робототехники с идеей создать робот-инкубатор в домашних условиях. Благодаря наборам Lego Spіkу мы создали макет. Жюри высоко оценило работу нашего ученика, и мы заняли почетное второе место в своей категории», — говорит руководитель Ерсултана Жансая Куатбай.

Еще одно призовое место получила команда из села Актогай Карагандинской области. В дисциплине «Робогеометрия» они уступили команде из Узбекистана, в составе которой участники Чемпионата мира по робототехнике.

Победители соревнований получили благодарственные письма от министра просвещения Республики Казахстана Гани Бейсембаева и ценные призы.