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Телерадиовещание временно отключат в Казахстане

Планируется проведение профилактических работ.

2 ноября 2023 11:02, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

Телевидение и радио временно отключат 8 ноября в Казахстане. Об этом сообщили в АО «Казтелерадио». Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания компания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Kazpravda.kz.

«Уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 8 ноября текущего года в период с 03:00–17:00 (по времени г. Астана). Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

АО «Казтелерадио» — национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

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