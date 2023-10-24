Выбирайте кровлю онлайн

Поскольку крыша любого здания подвергается интенсивному внешнему воздействию, ее качество, надежность и правильный монтаж имеют особенно важное значение.

Доборные элементы и аксессуары завершают конструкцию кровли и дополняют дизайн экстерьера дома. От правильности их установки зависят не только эксплуатационные качества крыши, но и ее окончательный внешний вид.

Какой бывает кровля?

В зависимости от конструкции кровля делится на два основных вида: плоская крыша, имеет угол наклона до 12 градусов; скатная — с уклоном больше 12 градусов.

Кроме того, кровельные системы можно разделить на виды в зависимости от типа материала:

1. Силикатные — сооружаются из асбестоцемента и песочно-известковой черепицы. К преимуществам таких крыш относят устойчивость к влаге, ультрафиолету и низким температурам.

2. Органические — для строительства используется древесина, деготь, полимерные материалы, модифицированный битум. Такая кровля служит от 5 до 30 лет, но недостаточно устойчива к влаге и солнечным лучам, требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

3. Металлические — как правило, строятся из стали с антикоррозийным покрытием, а также на основе медных и цинковых материалов. Отличаются длительным периодом эксплуатации — от 30 до 50 лет.

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Особенности и стоимость кровли

Поскольку крыша любого здания подвергается интенсивному внешнему воздействию, ее качество, надежность и правильный монтаж имеют особенно важное значение. Кровля должна быть устойчива к влаге, высоким и низким температурам, ультрафиолету, порывам ветра, механическим нагрузкам.

На кровлю крыши цена в Алматы зависит от следующих факторов:

— уровень сложности конструкции;

— наличие дополнительных элементов (мансардных окошек, барельефов и т. п.);

— вид кровельного материала;

— стоимость монтажа, на которую, в свою очередь, влияет объем работ и их качество сезон, высота и прочие факторы.

Планка карнизная для кровли: назначение и особенности

Карнизная планка — это продолговатая деталь, которая укладывается в карнизной части и предназначается для защиты лобовой доски от попадания влаги. Этот доборный элемент выполняет следующие функции:

— предотвращает проникновение влаги внутрь конструкции крыши и стен;

— повышает устойчивость кровли, создает дополнительную защиту от механических повреждений;

— придает зданию законченный внешний вид.

Если крыша покрывается металлочерепицей — карнизная планка обязательна. Заказывайте карнизную планку в онлайн-каталоге или у менеджера по телефону.

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