Выбирайте кровлю онлайн

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Поскольку крыша любого здания подвергается интенсивному внешнему воздействию, ее качество, надежность и правильный монтаж имеют особенно важное значение.
Доборные элементы и аксессуары завершают конструкцию кровли и дополняют дизайн экстерьера дома. От правильности их установки зависят не только эксплуатационные качества крыши, но и ее окончательный внешний вид.
Какой бывает кровля?
В зависимости от конструкции кровля делится на два основных вида: плоская крыша, имеет угол наклона до 12 градусов; скатная — с уклоном больше 12 градусов.
Кроме того, кровельные системы можно разделить на виды в зависимости от типа материала:
1. Силикатные — сооружаются из асбестоцемента и песочно-известковой черепицы. К преимуществам таких крыш относят устойчивость к влаге, ультрафиолету и низким температурам.
2. Органические — для строительства используется древесина, деготь, полимерные материалы, модифицированный битум. Такая кровля служит от 5 до 30 лет, но недостаточно устойчива к влаге и солнечным лучам, требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
3. Металлические — как правило, строятся из стали с антикоррозийным покрытием, а также на основе медных и цинковых материалов. Отличаются длительным периодом эксплуатации — от 30 до 50 лет.
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Особенности и стоимость кровли
Поскольку крыша любого здания подвергается интенсивному внешнему воздействию, ее качество, надежность и правильный монтаж имеют особенно важное значение. Кровля должна быть устойчива к влаге, высоким и низким температурам, ультрафиолету, порывам ветра, механическим нагрузкам.
На кровлю крыши цена в Алматы зависит от следующих факторов:
— уровень сложности конструкции;
— наличие дополнительных элементов (мансардных окошек, барельефов и т. п.);
— вид кровельного материала;
— стоимость монтажа, на которую, в свою очередь, влияет объем работ и их качество сезон, высота и прочие факторы.
Планка карнизная для кровли: назначение и особенности
Карнизная планка — это продолговатая деталь, которая укладывается в карнизной части и предназначается для защиты лобовой доски от попадания влаги. Этот доборный элемент выполняет следующие функции:
— предотвращает проникновение влаги внутрь конструкции крыши и стен;
— повышает устойчивость кровли, создает дополнительную защиту от механических повреждений;
— придает зданию законченный внешний вид.
Если крыша покрывается металлочерепицей — карнизная планка обязательна. Заказывайте карнизную планку в онлайн-каталоге или у менеджера по телефону.
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