Тим Дрейпер выступил на открытии Digital Bridge Forum

Известный венчурный инвестор отметил успехи Казахстана в развитии цифровизации.

Тим Дрейпер, соучредитель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая является мировым лидером венчурного инвестирования в технологические компании на начальной и ранней стадиях развития, приехал в Астану на Digital Bridge Forum. В своем выступлении он отметил, что Казахстан обогнал США в развитии цифровых сервисов.



Тим Дрейпер

На открытии международного форума известный венчурный инвестор привел в пример опыт Эстонии, где создали новый подход к цифровому управлению.

«Буквально все в Эстонии можно сделать онлайн — и за паркинг заплатить, и проголосовать, — рассказал спикер. — Шесть лет назад, когда я впервые приехал в Казахстан, я слышал, что и в Казахстане многие эти вещи будут внедрены, — сказал Дрейпер, выступая на астанинском форуме. — А сейчас у вас есть Kaspi, если я правильно знаю, никто даже не использует наличные деньги. И это огромный прорыв — вы намного опережает в США в этой области. В США вы можете прийти в Starbucks и увидеть, как человек монетки отчитывает для того, чтобы рассчитаться за свой кофе. Такие прорывы являются чрезвычайными и имеют огромное воздействие на общество».