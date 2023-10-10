В Казахстане запустят пилотный проект по адресной рассылке сообщений казахстанцам

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

Подготовлен проект совместного приказа о запуске пилотного проекта по осуществлению адресной рассылки информационных сообщений гражданам РК посредством сервиса «Единая точка уведомлений». Также разработан алгоритм взаимодействия информационных систем государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта, передает Zakon.kz.

Процесс адресной рассылки информационных сообщений ИС «ЕТУ» инициируется Автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства (АИС «ОИП») и ЕНИС. АИС «ОИП» и ЕНИС формирует запрос на отправку информационного сообщения в сервисы ИС «ЕТУ» со следующими основными параметрами:

— ИИН в качестве идентификатора получателя;

— заголовок информационного сообщения;

— текст информационного сообщения;

— канал доставки информационного сообщения (мобильное приложение электронного правительства, egov mobile, мобильные приложения банков второго уровня, SMS-шлюз 1414).

Полученное информационное сообщение ИС «ЕТУ» направляет согласно параметрам запроса дистрибьюторам для дальнейшей передачи получателю. Если в качестве дистрибьютора указан egov mobile или SMS-шлюз 1414, ИС «ЕТУ» направляет запрос на получение номера телефона в БМГ, формирует текст сообщения и отправляет запрос на отправку информационного сообщения в egov mobile или SMS-шлюз 1414. Дистрибьюторы передают статус доставки информационного сообщения получателю в ИС «ЕТУ».