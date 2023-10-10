Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы

Новый сервис позволит уберечься от вложений в финансовые пирамиды.

Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в финансовые пирамиды. Бот, работающий с начала года, позволяет проверить компанию для безопасного инвестирования денег, передает Kazpravda.kz.

Ранее сообщалось, что от финпирамиды Chia Tai — Tianqing Pharmaceutical пострадали жители нескольких регионов Казахстана. АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.