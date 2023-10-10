Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование онлайн
Будут использоваться специальные автоматизированные медицинские комплексы/
С 16 октября водители общественного транспорта смогут проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в онлайн-режиме. В сообщении Минтранспорта отмечается, что онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя, передает Sputnik.
При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:
— биометрической и (или) другой идентификации водителя;
— осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
— проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
— проверки на алкогольное опьянение;
— измерения температуры тела, артериального давления и пульса.
Внедрение цифровых решений в этой сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам:
— обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра;
— минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками;
— повысить уровень безопасности при перевозке пассажиров и багажа;
— сократить временные издержки;
— исключить бумажную бюрократию;
— вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.
Соответствующий приказ министра вступает в силу 16 октября.