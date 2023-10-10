Следите за новостями

Цифра дня

На 16,7 млрд тг выросли доходы Казпочты за 8 месяцев 2023 года

Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование онлайн

Будут использоваться специальные автоматизированные медицинские комплексы/

10 октября 2023 10:08, Profit.kz
Рубрики:

С 16 октября водители общественного транспорта смогут проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в онлайн-режиме. В сообщении Минтранспорта отмечается, что онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя, передает Sputnik.

При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:

— биометрической и (или) другой идентификации водителя;
— осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
— проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
— проверки на алкогольное опьянение;
— измерения температуры тела, артериального давления и пульса.

Внедрение цифровых решений в этой сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам:

— обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра;
— минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками;
— повысить уровень безопасности при перевозке пассажиров и багажа;
— сократить временные издержки;
— исключить бумажную бюрократию;
— вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.

Соответствующий приказ министра вступает в силу 16 октября.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.