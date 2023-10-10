Водители автобусов и такси смогут проходить медосвидетельствование онлайн

Будут использоваться специальные автоматизированные медицинские комплексы/

С 16 октября водители общественного транспорта смогут проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в онлайн-режиме. В сообщении Минтранспорта отмечается, что онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя, передает Sputnik.

При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:

— биометрической и (или) другой идентификации водителя;

— осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;

— проверки реакции зрачков на световой раздражитель;

— проверки на алкогольное опьянение;

— измерения температуры тела, артериального давления и пульса.

Внедрение цифровых решений в этой сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам:

— обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра;

— минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками;

— повысить уровень безопасности при перевозке пассажиров и багажа;

— сократить временные издержки;

— исключить бумажную бюрократию;

— вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.

Соответствующий приказ министра вступает в силу 16 октября.