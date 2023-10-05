Следите за новостями

Цифра дня

На 16,7 млрд тг выросли доходы Казпочты за 8 месяцев 2023 года

Правительство для граждан лишится статуса единственного оператора по ряду услуг

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

5 октября 2023 11:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, согласно нормам, предусматривается изменение статуса Государственной корпорации «Правительство для граждан». Она лишается статуса единственного оператора государственных услуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, предлагается отнесение отдельных категорий работников госкорпорации к лицам, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций. Речь о работниках, непосредственно оказывающих госуслуги, а также имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа.

«Это повышает ответственность сотрудников государственной корпорации», — пояснила Смышляева.

Также предусматривается наделение Государственной корпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы Е-Өтініш.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.