Правительство для граждан лишится статуса единственного оператора по ряду услуг

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, согласно нормам, предусматривается изменение статуса Государственной корпорации «Правительство для граждан». Она лишается статуса единственного оператора государственных услуг в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, предлагается отнесение отдельных категорий работников госкорпорации к лицам, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций. Речь о работниках, непосредственно оказывающих госуслуги, а также имеющих доступ к персональным данным ограниченного доступа.

«Это повышает ответственность сотрудников государственной корпорации», — пояснила Смышляева.

Также предусматривается наделение Государственной корпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы Е-Өтініш.