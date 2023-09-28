В ЕАЭС продлили возможность беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Норма будет действовать до 1 апреля 2024 года.

Ряд важных для стран-участниц Евразийского экономического союза решений приняли на двухдневном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве с 26 по 27 сентября 2023 года. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

На заседании страны-участницы ЕАЭС поддержали и приняли еще два предложения, инициированных казахстанской стороной. Первое –– о дальнейшем расширении списка товаров и услуг, доступных для участия бизнеса в госзакупках стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан последовательно проводит эту работу. На прошедшем заседании в перечень доступных к участию в закупках введены две новые отрасли –– тяжелое машиностроение и измерительные приборы. Установлены условия, производственные и технологические операции по семи товарным позициям в сферах специального, тяжелого машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности, измерительных приборов.

Второе предложение касается маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации. Документ, необходимый для формирования единого рынка лекарственных препаратов к 2025 году, обсуждается с 2021 года. Предложения казахстанской стороны касались условий взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов государств-членов ЕАЭС, которые ввели маркировку на своих территориях. Страны, где эти нормы пока не приняты, при экспорте будут маркировать свои препараты в соответствии с законодательством того государства, в которое ввозятся товары.

Из важных для физических лиц и любителей онлайн-покупок решений: до 1 апреля 2024 года продлена пороговая стоимость в размере €1000 ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, то есть посылок. Это временная мера, призванная обеспечить поддержку онлайн-торговли и удовлетворить спрос граждан государств-членов ЕАЭС на импортные товары.

Советом ЕЭК одобрен проект Соглашения об административном сотрудничестве по сектору услуг по прогнозу погоды и метеорологии. Документ определяет перечень информации, к которой обеспечивается свободный доступ на сайтах стран-участниц и порядок информационного взаимодействия. Соглашение позволит сформировать единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии в рамках Евразийского экономического союза. Также рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, энергетики и информационного взаимодействия.