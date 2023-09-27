90% всех IT-услуг в Казахстане приходится на Астану и Алматы

Западно-Казахстанская область отстает с гигантским разрывом.

По итогам первого полугодия текущего года объем услуг в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и других сопутствующих услуг с учетом ненаблюдаемого сектора экономики составил 476,8 млрд тенге. Это на 56,4% больше объема аналогичного периода прошлого года. Реальный рост объема услуг в секторе составил 37,2%. Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг в секторе достиг 473,1 млрд тенге, показав годовой рост на 55,1%. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 304,9 млрд тенге, увеличившись за год на 52,9%. В целом рост в секторе наблюдается с 2016 года, передает Sputnik.

90,4% всех услуг в секторе по стране пришлось лишь на ключевые мегаполисы — Алматы и Астану. В Алматы показатель составил 215,4 млрд тенге, что на 28,2% больше, чем годом ранее. В Астане — 212,1 млрд тенге, рост год к году — почти в два раза. На третьем месте с огромным отрывом от мегаполисов оказалась Западно-Казахстанская область (7,1 млрд тенге). Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях.

В структуре услуг в секторе наибольший объем пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения (278,8 млрд тенге), годовой рост — в 2,2 раза. Среди самых востребованных также оказались услуги по сопровождению программного обеспечения (34,2 млрд тенге) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (29,2 млрд тенге).