Систему раннего обнаружения лесных пожаров и Единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане

Проекты обсудили на комиссии по вопросам внедрения цифровизации.

Встреча прошла под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Участники обсудили запуск системы раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам. В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма.

Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров. Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

В августе глава правительства подписал постановление, предусматривающее приобретение 71 БПЛА и 12 водосливных устройств для подразделений МЧС РК. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге.

На заседании также обсудили вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы Президента. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.

Премьер-министр подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы развития технологий искусственного интеллекта, перевода госуслуг в проактивный формат, цифровизации ключевых процессов госаппарата, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других.