На 80 млн тенге обманули казахстанцев интернет-мошенники из ВКО

Потерпевшими признали более 50 человек по всей стране.

Сотрудники «Киберпола» криминальной полиции ДП ВКО раскрыли уголовное дело по фактам интернет-мошенничества. Аферисты обманули людей на 80 миллионов тенге, передает Liter.kz.

В полицию Усть-Каменогорска с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Собеседник заявил, что на ее имя оформили денежный кредит. Предлагая свою помощь, лжесотрудник банка получил анкетные данные потерпевшей и оформил на нее кредит в размере одного миллиона тенге.

Сотрудники полиции установили личность троих подозреваемых. Стражи порядка изъяли в их домах вещественные доказательства и выяснили, что на счету у мошенников — более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 миллионов тенге.

Молодые люди нашли работу через популярный мессенджер. Они незаконно обналичивали деньги через банкоматы, после переводили средства в криптовалюту, получая определенный процент от сделки. Правоохранители начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».