Увеличить конкуренцию на рынке сотовой связи хотят в Казахстане

АЗРК подготовило документ с соответствующими предложениями.

АЗРК подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции». Так, в документе поднимаются вопросы ценообразования на рынке топливно-энергетического комплекса, распределения частот для оказания услуг сотовой связи, регулирования деятельности товарных бирж, сокращения участия государства в экономике, доступа к информации и базам данных, внедрения института коллективных исков и ряд других, передает Zakon.kz.

В частности, указывается на недоступность радиочастот для новых операторов связи, монопольное ценообразование на рынке реализации энергетического угля, низкое качество медицинских услуг в государственных поликлиниках, отнесение товарных бирж к субъектам микро- и малого предпринимательства и, как следствие, отсутствие возможности проведения профилактического контроля с посещением субъектов контроля, несоблюдение обязательства ресурсодержателями по реализации биржевых товаров на товарных биржах, отсутствие фактического возмещения ущерба (вреда) по делам о нарушении прав неопределенного круга потребителей.

Для решения обозначенных проблем предлагается:

— Для фундаментального развития конкуренции предусмотреть механизм ограничения участия в аукционах по распределению радиочастот для оказания услуг сотовой связи в сети 5G операторов связи, в том числе с государственным участием, уже владеющих частотами в сети 5G.

— Внедрение механизма сооплаты на медицинские услуги по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства и медицинские изделия в целях предоставления возможности населению использовать свои социальные отчисления.

— Исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства.

— Признать реализацию биржевых товаров субъектами доминантами вне товарных бирж злоупотреблением доминирующим положением.

— Внедрить институт коллективных исков, направленных на возмещение убытков и др.

Как ожидается, предлагаемые изменения в законодательство будут способствовать появлению новых операторов связи и росту конкуренции среди них, доступу к ограниченному ресурсу. В свою очередь в сфере здравоохранения повысится доступность и качество медуслуг для населения. А пакеты ГОБМП и ОСМС будут соответствовать потребностям граждан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 сентября.