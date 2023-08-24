Лицензию на майнинг можно получить на портале Elicense

Срок оказания государственной услуги – 15 рабочих дней.

Согласно приказу министра МЦРИАП РК от 28 апреля 2023 года № 169/НҚ для осуществления деятельности по цифровому майнингу необходимо получить лицензию на этот вид деятельности. Для этого индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо направляет электронное заявление на портале Elicense.kz.

Лицензия по цифровому майнингу выдается по двум подвидам:

I подвид — осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид — осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.

Для получения лицензии необходимо заполнить заявление и указать информацию о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга и способе приобретения электрической энергии, а также прикрепить необходимые документы.

Лицензия направляется и хранится в личном кабинете пользователя в модуле «Мои лицензии». В случае отказа по заявлению в модуле хранится результат мотивированного отказа.

Также при изменении адреса ЦОДа, наименования и местонахождения юрлица и ИП, реорганизации и наличии требований о переоформлении в Законах РК, необходимо переоформить лицензию. Для этого нужно выбрать лицензию в Личном кабинете и нажать на кнопку «Переоформление», затем заполнить заявление, указав причину переоформления.

Ранее объявленное информирование о деятельности по осуществлению цифрового майнинга утратило силу в связи с выходом приказа.

Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».