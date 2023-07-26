Проект оцифровки автомобильных мостов получил одобрение

До конца года заработает cистема управления эксплуатацией мостов и сооружений РК.

С начала этого года специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института приступили к разработке цифровой базы мостов и путепроводов по примеру европейских коллег. На прошлой неделе проект «Система управления эксплуатацией мостов» (СУЭМ) получил одобрение Комитета автомобильных дорог. Экспертами института на сегодняшний день уже создан прототип программы, определены и утверждены его основные модули, дорабатывается дизайн интерфейса информационной системы. Кроме того, разработана методика оценки технического состояния автомобильных мостов и путепроводов.

Сейчас специалистами КаздорНИИ обрабатываются результаты обследования мостов Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Четыре сооружения уже введены в СУЭМ. Это мост на дороге «Кокпек-Кеген-ТЮП» близ села Каркара, «Кеген-Нарынкол» близ с. Сарыжас, «Алматы-Талгар-Байдибек би» близ с. Есик и Сарыозек-Коктал близ с. Коктал Алматинской области. До конца года в базу планируют внести первые 20 мостов.

«Всего в Казахстане на дорогах республиканского значения насчитывается порядка 1500 тысяч мостовых сооружений. Все они в последующем будут оцифрованы. Но сейчас наша задача — до конца года создать полностью работающую систему. Поэтому пока для наглядности решено внести лишь 20 мостов. Это позволит нам поработать с алгоритмами программы на конкретных примерах. Для этого были отобраны сооружения в наиболее неудовлетворительном состоянии. Как только система будет готова, эксперты начнут заполнять оставшиеся мосты. Запустить СУЭМ в опытную эксплуатацию мы планируем в декабре 2023 года», — рассказал главный специалист департамента автодорог и мостовых сооружений АО «КаздорНИИ» Кайсар Шалкар.

Данные о казахстанских мостах, дорожных развязках и путепроводах через автомобильные и железнодорожные пути до сих пор хранятся в госорганах на бумажных носителях. Это осложняет работу по планированию и проведению обследования, ремонту, модернизации, реконструкции и строительству стратегических дорожных объектов.

При создании цифровой базы мостов специалисты опирались на опыт Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, ЮАР, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

СУЭМ — это современная информационная система, в которой будут собраны актуальные электронные сведения о сооружениях, в том числе паспортные данные каждого объекта и результаты обследования их текущего состояния. В рамках проекта с помощью дронов будут оцифрованы все мостовые сооружения и путепроводы на автодорогах республиканского значения. Данные будут доступны госорганам, уполномоченным в сфере транспорта и строительства дорог, сотрудникам проектных и дорожно-строительных организаций на сайте Единой базы искусственных сооружений.

СУЭМ позволит пользователям быстро находить необходимые для работы данные о том или ином объекте, а также автоматизировать отчеты и планирование бюджета и работ по содержанию мостов, путепроводов и развязок.

Как показал мировой опыт, своевременная и регулярная диагностика, а также контроль и анализ позволяют на ранних этапах выявлять и устранять дефекты. Таким образом можно добиться заметного снижения затрат на содержание мостов и прочих объектов.