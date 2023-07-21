Базу биометрических данных абонентов сотовой связи создадут в Казахстане?

Операторов сотовой связи хотят обязать собирать биометрию абонентов для регистрации.

С принятием изменений в правила оказания услуг связи регистрация абонентов сотовой связи будет проходить через биометрическую идентификацию. Проект соответствующих изменений в приказ министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении правил оказания услуг связи» размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 августа. Предполагается, что нововведение позволит казахстанцам защититься от мошенников, а правоохранительным органам — раскрывать преступления, передает Kazpravda.kz.

«На сегодня регистрация абонентских устройств сотовой связи ведется посредством онлайн-сервисов без корректной идентификации абонентов. Этим пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления в финансовом секторе. Таким образом, правоохранительные органы не имеют корректной информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для минимизации этих преступлений принято решение о регистрации абонентов посредством биометрической идентификации (изображения лица)», — говорится в пояснении к проекту.

При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи, отмечается в документе.