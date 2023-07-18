Цифровой криминалистике и кибербезопасности будут обучать в вузе МВД
Новые программы высшего образования планируют внедрить в вузах Министерства внутренних дел Казахстана.
Соответствующий проект приказа министра размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 31 июля. Министерство внутренних дел подготовило поправки в перечень образовательных программ в своих военных, специальных учебных заведениях, передает Kazpravda.kz.
Так, в Алматинской академии Министерства внутренних дел РК имени М. Есбулатова предлагается ввести такие специальности, как:
— IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел (Цифровая криминалистика).
— Обеспечение кибербезопасности.
— Информационные системы и технологии.
— Обеспечение кибербезопасности (научное и педагогическое направление).
— Правоохранительная деятельность.
В Академии Национальной гвардии РК появятся:
— Командная тактическая войсковой разведки.
— Командная тактическая военной психологии.
В связи с получением Академией Нацгвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа «Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление)».
В Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова теперь планируют обучать:
— Национальной безопасности и военному делу.
— Общественной безопасности.
Костанайская академия МВД имени Ш. Кабылбаева отныне будет готовить специалистов по:
— Национальной безопасности и военному делу.
— Общественной безопасности.
— Педагогическим наукам.
— Педагогике и психологии.
Кроме того, Актюбинский юридический институт МВД РК имени М. Букенбаева получил лицензию на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа «Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)».