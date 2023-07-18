Цифровой криминалистике и кибербезопасности будут обучать в вузе МВД

Новые программы высшего образования планируют внедрить в вузах Министерства внутренних дел Казахстана.

Соответствующий проект приказа министра размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 31 июля. Министерство внутренних дел подготовило поправки в перечень образовательных программ в своих военных, специальных учебных заведениях, передает Kazpravda.kz.

Так, в Алматинской академии Министерства внутренних дел РК имени М. Есбулатова предлагается ввести такие специальности, как:

— IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел (Цифровая криминалистика).

— Обеспечение кибербезопасности.

— Информационные системы и технологии.

— Обеспечение кибербезопасности (научное и педагогическое направление).

— Правоохранительная деятельность.

В Академии Национальной гвардии РК появятся:

— Командная тактическая войсковой разведки.

— Командная тактическая военной психологии.

В связи с получением Академией Нацгвардии лицензии на образовательную деятельность по программе магистратуры введена новая образовательная программа «Воинское обучение и воспитание (научное и педагогическое направление)».

В Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова теперь планируют обучать:

— Национальной безопасности и военному делу.

— Общественной безопасности.

Костанайская академия МВД имени Ш. Кабылбаева отныне будет готовить специалистов по:

— Национальной безопасности и военному делу.

— Общественной безопасности.

— Педагогическим наукам.

— Педагогике и психологии.

Кроме того, Актюбинский юридический институт МВД РК имени М. Букенбаева получил лицензию на образовательную деятельность по программе магистратуры. В этой связи введена новая образовательная программа «Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление)».