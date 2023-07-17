Как жители Казахстана пользуются сервисами доставки еды

Рынок доставки в РК активно развивается — у многих сервисов есть приложения для заказа еды и продуктов.

Эксперты Go Mobile оценили 16 игроков, а также для лучшего понимания рынка и покупательского поведения провели опрос 500 жителей Казахстана. С его помощью выявили, какими сервисами пользуются жители Казахстана для доставки готовой еды, какие обстоятельства побуждают и останавливают пользователей совершить заказ, какие факторы влияют на выбор сервиса доставки готовой еды, через какие каналы совершается заказ, частоту и средний чек заказов.

Пользователи редко заказывают еду на дом

Большинство жителей Казахстана заказывает готовую еду один раз в год, продукты — несколько раз в год. Заказ из ресторанов обычно делают на двоих или на компанию, а продукты — на один прием пищи.

Готовую еду чаще заказывают в выходные дни, а продукты — в будни. Это может быть связано с тем, что люди чаще проводят время с семьей и друзьями в выходные дни и не хотят тратить время на готовку еды. А в будни у них меньше времени на походы в магазины, поэтому в приоритете — онлайн-доставка продуктов.

Получение удовольствия и экономия ресурсов — основные триггеры заказа готовой еды

Жители Казахстана часто заказывают готовую еду, чтобы побаловать себя и насладиться любимыми блюдами (49%), а также сэкономить время и силы на приготовление пищи (47%).

Также побуждают заказать готовую еду и другие факторы. Доставка становится:

— возможностью быстро подготовиться к праздничному столу;

— заменой походам в рестораны/кафе;

— возможностью попробовать кухню разных народов;

— способом отпраздновать корпоративный праздник;

— возможностью питаться правильно.

Экономия ресурсов — основной триггер заказа продуктов на дом. Об этом говорили 53% опрошенных. Для них экономия времени и сил на походах в магазин — важнейший фактор выбора в пользу сервисов доставки.

Главный барьер при заказе готовой еды — высокая стоимость доставки

По результатам опроса, пользователи готовы потратить на готовую еду до 3000 ₸ (36%) и от 3001-6000 ₸ (36%). Чтобы быть более привлекательными для клиентов, сервисам стоит оптимизировать стоимость доставки, например, предоставлять бесплатную доставку для заказов выше определенной суммы или при заказе через приложение. Кроме дорогой доставки пользователей останавливают и другие факторы.

Невозможность проверить качество товара — главный барьер при доставке продуктов

Этим обеспокоен 31% опрошенных. Чтобы нивелировать это опасение пользователей, важно показывать продукты на фото с разных ракурсов, предоставлять отзывы на товары или предлагать гарантию качества.

Чаще всего заказ совершают в мобильном приложении

Об этом сообщили более 50% респондентов. Сервисам стоит постоянно улучшать скорость работы приложения и следить за удобством использования.

Отзывы других людей и собственный опыт — главный внешний фактор, на который полагаются пользователи

К внешним факторам не относятся параметры, зависящие от работы самого сервиса доставки продуктов. Игрокам важно работать с отзывами на различных площадках, а также давать возможность оставлять отзывы на доставленную еду.

Скорость доставки — главный внутренний фактор выбора сервиса доставки

К внутренним факторам относятся параметры, зависящие от работы самого сервиса доставки продуктов. Компании, которые могут гарантировать быструю доставку, имеют преимущество перед конкурентами. Однако стоит учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на выбор клиентов.

Пользователи готовы ждать доставку продуктов не более часа

38% опрошенных хотят получить свою доставку в течение часа. Однако очень быстрая доставка не привлекает пользователей — за варианты «до 30 минут» и «до 10 минут» проголосовало 9% и 1% респондентов соответственно. Это связано с тем, что тренд на Q-commerce (быструю доставку) только зарождается в Казахстане.

Большинство пользователей выберет заказать еду домой, а не сходить в ресторан

78% респондентов предпочтут заказ еды на дом походу в заведение общественного питания. Такой высокий процент пользователей во многом обусловлен пандемией и, как следствие, изменением привычек. 30% клиентов перестали посещать места общественного питания после завершения пандемии, перейдя на доставку еды.