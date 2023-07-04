Более 97 тыс. казахстанцев прошли обучение на Skills enbek

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 219 курсов по различным направлениям, из них 166 — бесплатные.

С начала года 97,3 тыс. граждан, из которых порядка 25,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills.enbek.kz. Всего на платформе зарегистрировалось 292,9 тыс. казахстанцев, из которых 109,5 тыс. — в 2023 году. Из 25,5 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 8,6 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областей и г. Шымкент.

«На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере информационных технологий, экологии и охраны труда, туризма, бизнеса, энергетики, маркетинга и менеджмента, образования и воспитания. Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции „обучение в течение всей жизни“. Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса — рынка услуг», — отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.