COM.E ON Forum Алматы: начинаем предпринимать вместе с Ozon

На конференции предприниматели узнают о маркетплейсе, перспективах электронной коммерции в Казахстане и продвижении своих товаров на Ozon.

29 июня российский маркетплейс Ozon проведет свой первый форум для предпринимателей Казахстана прямо в центре города, в отеле Ritz-Carlton. Как открывать пункты выдачи заказов и получать доход, каких товаров не хватает покупателям из России и Казахстана, как быстро вырасти и зарабатывать в 10 раз больше вместе с Ozon — на COM.E ON Forum Алматы предприниматели получат ответы на все эти вопросы.

О чем расскажут на форуме Ozon:

— что продавать — чего не хватает местным и российским покупателям;

— как будут расти онлайн-продажи — и почему важно начинать продавать прямо сейчас;

— как открывать пункты выдачи заказов и зарабатывать;

— как продвигаться на маркетплейсе и расти кратно — при помощи удобных инструментов маркетплейса;

— как экономить на логистике и отправлять свои товары по Казахстану и в Россию.

Будут и живые обсуждения, и полезные рассказы от представителей Ozon, партнеров маркетплейса и, конечно, казахстанских предпринимателей, которые уже растят свой бизнес онлайн.

Регистрируйтесь — количество мест ограничено. Участие в конференции бесплатное.