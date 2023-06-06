В магазинах A-Store появились кассы самообслуживания

Новый формат позволяет покупателям самостоятельно и комфортно оплачивать покупки.

Гипермаркеты A-Store в Казахстане установили кассы самообслуживания в своих флагманских магазинах. Новый формат позволяет покупателям самостоятельно и комфортно оплачивать покупки, а ритейлер высвобождает ресурсы кассиров и сокращает очереди.

В проекте используется оборудование и кассовый софт российской компании CSI, а проект по модернизации кассовых решений и ИТ-инфраструктуры поддерживает ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» — официальный представитель CSI в Казахстане.

Первые кассы самообслуживания открылись в июне 2022 года в гипермаркете в Алматы на ул. Сатпаева, 90 В (ТРЦ «ADK»). До начала проекта специалисты CSI анализировали показатели магазина (долю оплат банковскими картами, размер покупательской корзины и многое другое) и предложили A-Store проект «острова» самообслуживания, который обеспечит максимальную загрузку новых касс. Остров расположился по центру кассовой линейки магазина, для этого из 45 классических касс убрали 4 — теперь вместо четырех кассиров там достаточно одного сотрудника-помощника.

A-Store рассматривал решения для запуска технологии self-checkout еще с 2018 года, но тогда кассы зарубежных вендоров и их адаптация были довольно дорогими: требовался перевод интерфейса, настройка программной фискализации, другие критичные доработки. В 2021 году на рынке появились станции оплаты CSI K — собственная разработка CSI. Они оказались оптимальными для A-Store по стоимости, функциональности и легкости интеграции. Устройства работают под управлением той же системы Set Retail, что поддерживает работу классических касс магазинов A-Store с момента запуска сети. В свое время специалисты ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» настроили интеграцию Set Retail с программной фискализацией и терминалами оплаты от Kaspi банка, которые предлагают покупателям оплату по QR-коду. Подключение этой же функциональности на новые кассы самообслуживания потребовало всего нескольких несложных действий.

После положительной оценки работы первого острова самообслуживания ритейлер запустил такие же кассы в гипермаркете A-Store в Усть-Каменогорске (ТРЦ «RIVER», ул. Казахстан, 62).