Мобильная связь и интернет появятся еще в 49 населенных пунктах Жетысу

Уже заключен меморандум с операторами связи об установке антенно-мачтовых сооружений в отдаленных и труднодоступных селах.

Подобные просьбы ранее прозвучали от местных жителей. Кроме того, с региональной компанией-провайдером согласована прокладка интернет-сетей для микрорайона «Ынтымак» и села Отенай, расположенных близ областного центра, однако пока не обеспеченных высокоскоростным веб-подключением. Сам Талдыкорган, по данным цифрового ведомства, к 2025 году будет полностью подключен к сети 5G, передает Kazpravda.kz.