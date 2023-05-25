Оцифровать таможенные декларации: Казахстан ратифицирует соглашение с Турцией

Это создаст более благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.

Депутаты мажилиса приняли законопроект «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля». Ратификация соглашения, заявил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект, проводится в целях повышения эффективности и сокращения сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, передает Sputnik.

Результатом станет упрощение процедур таможенного контроля и создание более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. По словам министра, соглашение поможет не только работе бизнеса, но и облегчит проведение таможенных процедур для всех.

«В век цифровизации это очень актуально во всех сферах. К примеру, бизнесмены Турции заполняют декларацию у себя, и они снова вынуждены заполнять такой же документ. Соответственно, может различаться список товаров. Но мы этого не можем знать. Когда соглашение вступит в силу, декларация, то есть данные о перевозимых товарах, будут поступать заранее. Если декларация, которую заполняли до вылета, после прибытия в Казахстан будет совпадать с той, которую заполнят у нас, то проблем никаких не возникнет», — пояснил министр.

Он уточнил, что товары, приобретенные физлицами для личного пользования, в декларацию включать необязательно.

В рамках документа планируют разработать технические условия обмена информацией и приступить к реализации пилотного проекта, после завершения которого таможенные органы начнут обмен сведениями на регулярной основе.

«Проект направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между сторонами. Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий для нашей страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета», — заключил Жамаубаев.

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля принято 10 мая 2022 года в Анкаре.