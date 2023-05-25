Министр ответил, следят ли за мобильными переводами

Глава Минфина прокомментировал жалобы казахстанцев о «слежке» налоговиков за мобильными переводами.

На днях в социальных сетях распространились сообщения, призывающие казахстанцев с осторожностью проводить мобильные переводы. В рассылках говорится, что налоговики уже начали «тайно» вести учет Kaspi-переводов. В кулуарах мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев опроверг эту информацию. Глава Минфина заявил, что никаких проверок по отношению к держателям карточек банков второго уровня и не начинали, передает Sputnik.

«Никакие проверки не открывали по отношению к держателям карточек Kaspi. Не было такого. Дайте мне факты, я разберусь лично», — заверил министр.

По его словам, комитет государственных доходов не формирует список граждан, которые часто пользуются мобильными переводами.

«Пока каких-то результатов нет. Давайте будем мониторить, и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа и давления на людей и бизнес. Я вам гарантирую», — сказал министр.

Кроме того, Жамаубаев отметил, что ведомство ведет сбор данных из других госорганов.

«Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то занимается, я лично уволю этого человека», — заявил глава Минфина.

Напомним, с 2025 года банки будут предоставлять информацию по физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В частности, по мобильным переводам определены следующие критерии: транзакции в любом размере, получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех календарных месяцев.